В Британии сделали жесткое заявление о Второй мировой: Россия в бешенстве

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Польша в 1939 году оказалась "между фашистским молотом и коммунистической наковальней", чем не на шутку разозлил Россию.

Заявление прозвучало во время видеообращения Джонсона и было опубликовано на странице политика в Twitter.

Российское посольство в Великобритании резко отреагировало на инцидент, назвав его неприемлемым.

"При всех исторических дискуссиях вокруг советской военной операции в восточных районах Польши (в Западной Украине и Западной Белоруссии) постановка вопроса, при которой действия СССР фактически приравниваются к гитлеровской агрессии, совершенно неприемлема", – заявили в ведомстве.

Кроме того, в представительстве подчеркнули, что британская дипломатия перед началом Второй мировой войны "попустительствовала захватнической политике нацистов" и "последовательно саботировала" идеи СССР по созданию альянса против Гитлера.

80 years ago Hitler invaded Poland and triggered WWII, but the Polish people never succumbed to tyranny. We shall always remember their magnificent contribution to the struggle for freedom. 🇬🇧🇵🇱 #80WW2 pic.twitter.com/HymoPlYO4G