Новости Реклама
3 сентября • обновлено в 07:11
Каждый найдёт своё!
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В Британии сделали жесткое заявление о Второй мировой: Россия в бешенстве

Читать материал на украинском

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Польша в 1939 году оказалась "между фашистским молотом и коммунистической наковальней", чем не на шутку разозлил Россию.

Заявление прозвучало во время видеообращения Джонсона и было опубликовано на странице политика в Twitter.

Российское посольство в Великобритании резко отреагировало на инцидент, назвав его неприемлемым.

Новости
"Аплодировали Гитлеру!" Жириновский нашел виновного в начале Второй мировой

"При всех исторических дискуссиях вокруг советской военной операции в восточных районах Польши (в Западной Украине и Западной Белоруссии) постановка вопроса, при которой действия СССР фактически приравниваются к гитлеровской агрессии, совершенно неприемлема", – заявили в ведомстве.

Кроме того, в представительстве подчеркнули, что британская дипломатия перед началом Второй мировой войны "попустительствовала захватнической политике нацистов" и "последовательно саботировала" идеи СССР по созданию альянса против Гитлера.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-президент США Майк Пенс не вспомнил о России, отдавая дань европейским народам за борьбу в годы Второй мировой войны.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Вторая мировая война" на OBOZREVATEL.

Тема
Вторая мировая война
Персона
Борис Джонсон
Место
Великобритания
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
0
Смешно
6
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
"Польша в 1939 году оказалась "между фашистским молотом и коммунистической наковальней..." И видимо поэтому решила поделить с немцами соседнюю страну?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...