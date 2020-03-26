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26 марта • обновлено в 15:21
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В Британии с помощью телефона определили 6,6 млн возможных больных коронавирусом

2.1т
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Разработанная в Великобритании система отслеживания симптомов коронавируса (COVID Symptom Tracker) определила, что количество зараженных в стране может достигать 6,6 млн человек.

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Как пишет Daily Mail, система создана учеными из Королевского колледжа в Лондоне.

В Британии с помощью телефона определили 6,6 млн возможных больных коронавирусом

Getty Images

Приложение устанавливается на телефон, после чего оно просит описать симптомы, если они есть, а также ежедневно вносить показания температуры.

Анализ первых 650 000 пользователей показал, что у 10% из них были симптомы коронавируса, который вызывает лихорадку, кашель и усталость.

Если показатель заражения "1 к 10" применить к населению Великобритании в 66 млн человек, то выходит, что 6,6 млн уже заболели.

Как сообщал OBOZREVATEL, почетный профессор Университета Колорадо Чарльз Кэлишер заявил, что эпидемия коронавируса может продлиться годы, а заразятся миллионы людей.

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Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
Тег
вирус
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