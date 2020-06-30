В Британии решили возобновить клинические испытания гидроксихлорохина, который считался опасным
В Великобритании возобновят испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохина для профилактики COVID-19.
Как сообщает ВВС, британские регулирующие органы добрили возобновление испытаний гидроксихлорохина – теперь его будут давать сотрудникам служб здравоохранения для профилактики COVID-19. До этого тестирование было приостановлено, так как препарат считался слишком опасным.
В масштабном исследовании препарата соберут данные о его применении на 40 тысячах участников из Европы, Африки, Азии и Южной Америки. Части больных будут давать также хлорохин и плацебо. Один из ведущих исследователей, профессор Оксфордского университета Николас Уайт заявил, что гидроксихлорохин все еще может быть полезен для профилактики COVID-19 и поэтому рандомизированное исследование необходимо.
Его коллега из Медицинской школы Брайтона и Сассекса профессор Мартин Ллевелин отметил, что в качестве профилактики препарат безопасен и является одной из наилучших возможностей для защиты медицинской системы перед второй волной.
"Гидроксихлорохин является наиболее реалистичной перспективой. Недавнее исследование показало его безопасность, если его использовать в качестве профилактики", – заявил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В США в очередной раз поставили под сомнение эффективность разрекламированных президентом Дональдом Трампом таблеток с действующим веществом гидроксихлорохин для лечения COVID-19.
В частности, исследователи заявили, что препарат повышает риск смерти для больных.
Всемирная организация здравоохранения временно прекратила испытания гидроксихлорохина против COVID-19 в целях безопасности.
Со своей стороны в Украине рабочая группа медиков будет решать вопрос о применении препарата гидроксихлорохин в лечении коронавируса (COVID-19).
В июне ВОЗ объявила о возобновлении испытаний препарата.