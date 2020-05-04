Согласно статистике 4 мая, в Британии за последние сутки рекордно снизилось количество летальных случаев от коронавируса COVID-19 – 288 человек.

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Об этом свидетельствуют данные на сайте Worldometers. Примечательно, что это наименьший прирост смертности, начиная с конца марта.

Коронавирус в Британии "Профиль"

В целом жертвами пандемии коронавируса в Британии уже стали 28 734 человек. Что касается общего числа случаев заражения в Соединенном Королевстве, то оно достигло 190 584 (+3 985 за сутки).

Статистика коронавируса в Великобритании Worldometers

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