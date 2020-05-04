Согласно статистике 4 мая, в Британии за последние сутки рекордно снизилось количество летальных случаев от коронавируса COVID-19 – 288 человек.
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Об этом свидетельствуют данные на сайте Worldometers. Примечательно, что это наименьший прирост смертности, начиная с конца марта.
Коронавирус в Британии
"Профиль"
В целом жертвами пандемии коронавируса в Британии уже стали 28 734 человек. Что касается общего числа случаев заражения в Соединенном Королевстве, то оно достигло 190 584 (+3 985 за сутки).
Статистика коронавируса в Великобритании
Worldometers
Как сообщал OBOZREVATEL:
в сотнях районов и деревень Великобритании на данный момент не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса COVID-19.
При этом смертность от коронавируса в бедных районах Англии и Уэльса в два раза выше, чем в среднем по стране.
Напомним, ранее Великобритания потребовала объяснений от Китая о том, как коронавирус COVID-19 привел к мировому кризису.
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