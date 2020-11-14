В Британии работники ритуального бюро пообедали в катафалке с покойником. Фото

В Великобритании сотрудников бюро ритуальных услуг решили пообедать внутри катафалка, в котором стоял гроб с покойником.

Как пишет The Sun, о произошедшем рассказала жительница графства Кент Дебора Карлайл, которая опубликовала в сети соответствующие снимки (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

На фото видно, как один из сотрудников отправился в "Макдональдс", а затем вышел из него с едой. Он вернулся к автомобилю и сел в салон.

При этом позади них заметен уже украшенный цветами гроб. По словам Карлайл, сотрудники бюро обедали примерно полчаса.

В сети из-за этого вспыхнул скандал. Однако руководство компании рассказало, что у одного из работников сахарный диабет и ему необходимо было поесть. Кроме того, он спрашивал разрешения у сына умершей женщины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Староконстантинове Хмельницкой области по городу возили гроб. Таким образом местный житель призывал людей задуматься и соблюдать меры безопасности в разгар пандемии.