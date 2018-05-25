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В Британии презентовали герб Меган Макркл

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Герцогиня Сассекская, супруга принца Гарри Меган Маркл получила свой именной герб.

Фото обнародовала пресс-служба Кенсингтонского дворца в Twitter.

Twitter KensingtonRoyal

В гербе есть несколько символов Калифорнии, где родилась герцогиня. Синий фон щита символизирует Тихий океан, а два золотых луча — восход солнца в Калифорнии. На гербе есть золотые маки из Калифорнии и химонант, который растет в Кенсингтонском дворце. Три пера символизируют общение и силу слова.

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С обеих сторон щита изображены фигуры-хранители. Золотой лев с короной такой же, как на гербе принца Гарри, а певчая птица является символом самой Меган Маркл.

Герб разработала Геральдическая палата Великобритании при содействии самой герцогини как "персональный, так и представительский". Герб был утвержден английской королевой Елизаветой II.

Как сообщал OBOZREVATEL, королева Елизавета II решила, что Меган Маркл следует получше подготовиться к королевским обязанностям. Она приставила к Меган своего советника – 49-летнюю Саманту Коэн.

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Тема
Принц Гарри и Меган Маркл
Персона
Меган Маркл
Место
Великобритания
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