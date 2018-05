В Британии презентовали герб Меган Макркл

Герцогиня Сассекская, супруга принца Гарри Меган Маркл получила свой именной герб.

Фото обнародовала пресс-служба Кенсингтонского дворца в Twitter.

В гербе есть несколько символов Калифорнии, где родилась герцогиня. Синий фон щита символизирует Тихий океан, а два золотых луча — восход солнца в Калифорнии. На гербе есть золотые маки из Калифорнии и химонант, который растет в Кенсингтонском дворце. Три пера символизируют общение и силу слова.

С обеих сторон щита изображены фигуры-хранители. Золотой лев с короной такой же, как на гербе принца Гарри, а певчая птица является символом самой Меган Маркл.

Герб разработала Геральдическая палата Великобритании при содействии самой герцогини как "персональный, так и представительский". Герб был утвержден английской королевой Елизаветой II.

A Coat of Arms has been created for The Duchess of Sussex: https://t.co/mJb3mqZfaZ pic.twitter.com/0EgbiS29Rb