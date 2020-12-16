В Британии предположили, что Россия может убить "Новичком" тысячи людей

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес выразил убеждение, что Российская Федерация может убить тысячи людей "второй химической атакой" на улицах страны.

Он напомнил об отравлении "Новичком" Сергея и Юлии Скрипалей 2018 года в Солсбери. Об этом сообщает Daily Telegraph.

По словам министра, "тревожное поведение" россиян "вызывает беспокойство". В том числе и из-за недавнего увеличения активности в британских водах и небе.

Уоллес говорит, что несмотря на попытки Лондона наладить отношения с Москвой, дипломатическая напряженность между ними выросла, когда "правительство РФ применило нервно-паралитическое вещество на улицах Британии" два года назад.

Чиновник напомнил, что хоть 69-летний бывший шпион Скрипаль выжил, сейчас он может дышать только через трубку. Тогда как в результате нападения скончалась местная жительница – мать троих детей Дон Стерджесс.

"Этот тип нервно-паралитического агента может убить тысячи людей", – акцентировал Уоллес.

Европейский Союз продлил санкции против России за использование химического оружия. Такие антироссийские ограничительные меры ввели, в частности, в деле отравления Скрипалей.

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