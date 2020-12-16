В Британии предположили, что Россия может убить "Новичком" тысячи людей

Марина Лисничук Мир 15:35, 16.12.2020 Обновлено: 15:58, 16.12.2020

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес выразил убеждение, что Российская Федерация может убить тысячи людей "второй химической атакой" на улицах страны.

Он напомнил об отравлении "Новичком" Сергея и Юлии Скрипалей 2018 года в Солсбери. Об этом сообщает Daily Telegraph.

По словам министра, "тревожное поведение" россиян "вызывает беспокойство". В том числе и из-за недавнего увеличения активности в британских водах и небе.

Уоллес говорит, что несмотря на попытки Лондона наладить отношения с Москвой, дипломатическая напряженность между ними выросла, когда "правительство РФ применило нервно-паралитическое вещество на улицах Британии" два года назад.

Чиновник напомнил, что хоть 69-летний бывший шпион Скрипаль выжил, сейчас он может дышать только через трубку. Тогда как в результате нападения скончалась местная жительница – мать троих детей Дон Стерджесс.

"Этот тип нервно-паралитического агента может убить тысячи людей", – акцентировал Уоллес.

Европейский Союз продлил санкции против России за использование химического оружия. Такие антироссийские ограничительные меры ввели, в частности, в деле отравления Скрипалей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Скрипач, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.

  • Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия – Скрипачи были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон назвал имена и показал фото обвиняемых – Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по утверждению Великобритании, работали на ГРУ.

  • Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследование, в которых утверждали, что Петров и Боширов действительно работают на ГРУ, а их настоящие имена – Александр Мышкин и Анатолий Чепига соответственно. Боширов-Чепига, по информации журналистов, имеет звание Героя России.

  • Отравление Скрипача спровоцировало усиление санкций против России.

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