В Британии пообещали 30 млн доз вакцины от COVID-19 к осени: эксперты опровергли "сенсацию"

Британское правительство объявило о дополнительном финансировании оксфордских испытаний вакцины от коронавируса, чтобы запустить ее массовое производство уже к осени этого года.

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По словам местных властей, в случае успешных испытаний планируется выпуск 30 млн доз лекарства против COVID-19 для британцев уже в сентябре. Однако эксперты не столь оптимистичны в своих прогнозах, передает DailyMail.

Отмечается, что 18 мая министр по бизнесу Алок Шарма объявил о заключении сделки между Оксфордским университетом и фармацевтической компанией AstraZeneca по производству вакцины, которая проходит клинические испытания, начиная еще с 23 апреля.

Для ускорения разработки лекарства AstraZeneca пообещали выделить 84 млн фунтов стерлингов в дополнение к предыдущим 47 млн (в целом около $158 млн), чтобы массовое производство могло начаться как можно скорее, если оно окажется эффективным.

"Проект в Оксфорде успешно продвигается, и еще одна попытка вакцины в Имперском колледже Лондона также продвигается хорошо. Работающая вакцина рассматривается как единственно верный путь для мира вернуться к чему-то, напоминающему нормальную жизнь", – отметил Шарм.

При этом отмечается, что один из профессоров, вовлеченных в инициативу правительства, призвал к осторожности. По его словам, "нет никаких гарантий" того, что действенная вакцина будет разработана, а если даже и так, то, скорее всего, она не будет готова к массовому производству как минимум до 2021 года.

"В мире разрабатывается около 100 вакцин против коронавируса. Но самая оптимистичная оценка предполагает, что та, которая окажется белее успешной, не будет легко доступна для широкого использования в начале следующего года. Важно не иметь ложных ожиданий, что это не за горами", – сказал в частности глава отдела инфекции слизистой оболочки и иммунитета в Имперском колледже Лондона Робин Шатток.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая в Британии заявили, что их ученые уже через шесть недель могут получить первые результаты тестирования вакцины против коронавируса COVID-19. Исследования проходят в Оксфордском университете, где экспериментальный препарат ввели нескольким сотням пациентов. Эксперты дают 80% на его успешность.