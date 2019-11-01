В Британии переименовали столицу Украины: как будет теперь

Известный британский телеканал ITV изменил написание названия украинской столицы латиницей с русскоязычного Kiev на украиноязычный Kyiv.

Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании в Facebook. До этого еще несколько ведущих изданий Британии перешли на использование украиноязычного написания украинской столицы.

В Британии переименовали столицу Украины Visitkyiv.travel

"Один из ведущих британских телеканалов ITV только что сообщил нам об изменениях своих правил написания. Отныне будет использоваться Kyiv, а не Kiev. Спасибо! #KyivNotKiev продолжается!" – сообщили в посольстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британская газета Financial Times сменила написание украинской столицы.

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