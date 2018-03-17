В Британии отреагировали на высылку дипломатов из РФ

Министерство иностранных дел Великобритании отреагировало на решение России выслать 23 британских дипломата из страны.

В ведомстве отметили, что ожидали такого решения от МИД РФ, передает Reuters.

"Мы ждали ответ такого рода", — заявили в британском внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве добавили, что на предстоящей неделе Совет национальной безопасности Великобритании решит, какие шаги предпринять в дальнейшем.

Напомним, британские дипломаты должны быть высланы из России в течение недели. Сенатор Игорь Морозов заявил, что такое решение было принято в связи с тем, что под крышей Британского совета действовала разведка.

Как сообщал "Обозреватель", 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что высылает из страны 23 российских дипломатов, которые имели отношение к разведке РФ. Такое решение было принято в связи с отравлением экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля, в котором подозревают Россию.