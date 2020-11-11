В Британии от COVID-19 за сутки умерло рекордное количество человек с мая

Карина Бондаренко Мир 06:56, 11.11.2020

За сутки 10 ноября в Великобритании от осложнений коронавирусной инфекции скончались 532 человека.

Это самый высокий показатель смертности с мая, когда в стране зафиксировали 614 летальных случаев. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

При этом во вторник суточный показатель смертности резко вырос по сравнению с понедельником, когда сообщили о 194 смертей.

Коронавирус в Великобритании.
worldometers

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Алтайском крае (РФ) COVID-19 заразились трое медиков, которым ранее была сделана прививка от коронавируса российской вакциной "Sputnik V".

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Мир

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