В Британии объявили новый локдаун из-за коронавируса

В Великобритании с 5 ноября введут общенациональный карантин на фоне вспышки новых случаев заражения коронавирусом.

Ограничительные меры будут действовать до 2 декабря, однако их могут продлить, пишет The Guardian.

По словам премьер-министра Бориса Джонсона, карантин вводится, чтобы остановить вторую волну пандемии.

Что запрещено:

работа пабов и ресторанов(за исключением еды на вынос);

работа магазинов (за исключением тех, которые торгуют предметами первой необходимости);

посещать друг друга людям, живущим раздельно;

поездки за границу (кроме случаев, связанных с работой).

Что разрешено:

школы, университеты, парламент и суды продолжат работу;

заниматься спортом на свежем воздухе;

отдыхать на природе;

посещать врача или же ходить в магазины за продуктами или предметами первой необходимости;

храмы будут открыты для частной молитвы, но не для богослужений.

Джонсон призвал жителей страны покидать свои дома только по серьезным причинам. "Настало время действовать, потому что альтернативы нет", – пояснил глава правительства.

Отметим, что Великобритания стала третьей страной Европы, где количество зараженных коронавирусом с начала пандемии превысило 1 миллион человек.

Только за последние сутки в стране зафиксировали 21 915 новых случаев заболевания.

Статистика заболеваемости в Великобритании. worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения призвали страны Европы ускориться в борьбе с пандемией COVID-19.