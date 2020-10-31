В Британии объявили новый локдаун из-за коронавируса
В Великобритании с 5 ноября введут общенациональный карантин на фоне вспышки новых случаев заражения коронавирусом.
Ограничительные меры будут действовать до 2 декабря, однако их могут продлить, пишет The Guardian.
По словам премьер-министра Бориса Джонсона, карантин вводится, чтобы остановить вторую волну пандемии.
Что запрещено:
работа пабов и ресторанов(за исключением еды на вынос);
работа магазинов (за исключением тех, которые торгуют предметами первой необходимости);
посещать друг друга людям, живущим раздельно;
поездки за границу (кроме случаев, связанных с работой).
Что разрешено:
школы, университеты, парламент и суды продолжат работу;
заниматься спортом на свежем воздухе;
отдыхать на природе;
посещать врача или же ходить в магазины за продуктами или предметами первой необходимости;
храмы будут открыты для частной молитвы, но не для богослужений.
Джонсон призвал жителей страны покидать свои дома только по серьезным причинам. "Настало время действовать, потому что альтернативы нет", – пояснил глава правительства.
Отметим, что Великобритания стала третьей страной Европы, где количество зараженных коронавирусом с начала пандемии превысило 1 миллион человек.
Только за последние сутки в стране зафиксировали 21 915 новых случаев заболевания.
Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения призвали страны Европы ускориться в борьбе с пандемией COVID-19.