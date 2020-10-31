В Британии объявили новый локдаун из-за коронавируса

Юрий Сергиенко Мир 21:23, 31.10.2020 Обновлено: 21:49, 31.10.2020

В Великобритании с 5 ноября введут общенациональный карантин на фоне вспышки новых случаев заражения коронавирусом.

Ограничительные меры будут действовать до 2 декабря, однако их могут продлить, пишет The Guardian.

По словам премьер-министра Бориса Джонсона, карантин вводится, чтобы остановить вторую волну пандемии.

Что запрещено:

  • работа пабов и ресторанов(за исключением еды на вынос);

  • работа магазинов (за исключением тех, которые торгуют предметами первой необходимости);

  • посещать друг друга людям, живущим раздельно;

  • поездки за границу (кроме случаев, связанных с работой).

Что разрешено:

  • школы, университеты, парламент и суды продолжат работу;

  • заниматься спортом на свежем воздухе;

  • отдыхать на природе;

  • посещать врача или же ходить в магазины за продуктами или предметами первой необходимости;

  • храмы будут открыты для частной молитвы, но не для богослужений.

Джонсон призвал жителей страны покидать свои дома только по серьезным причинам. "Настало время действовать, потому что альтернативы нет", – пояснил глава правительства.

Отметим, что Великобритания стала третьей страной Европы, где количество зараженных коронавирусом с начала пандемии превысило 1 миллион человек.

Только за последние сутки в стране зафиксировали 21 915 новых случаев заболевания.

Статистика заболеваемости в Великобритании.
worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения призвали страны Европы ускориться в борьбе с пандемией COVID-19.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Суд и Закон. Зачем Зеленский идет по пути Ельцина?

Во сколько Усик – Чисора: время начала боя и где смотреть в Украине

Постпред РФ при ООН ответил, "почему много оппонентов Путина застрелены или отравлены"

19-летний сын Королевской выиграл выборы в Краматорске

Где смотреть бой Усик – Чисора: расписание трансляций