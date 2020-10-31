В Британии объявили новый локдаун из-за коронавируса

В Великобритании с 5 ноября введут общенациональный карантин на фоне вспышки новых случаев заражения коронавирусом.

Ограничительные меры будут действовать до 2 декабря, пишет The Guardian.

По словам премьер-министра Бориса Джонсона, карантин вводится, чтобы остановить вторую волну пандемии.

Ограничения предусматривают прекращение работы пабов, ресторанов, магазинов (за исключением тех, которые торгуют предметами первой необходимости).

Новость обновляется…