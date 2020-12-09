В Британии обнаружили побочное действие вакцины Pfizer против COVID-19

В Великобритании поставили под сомнение эффективность вакцинации против коронавируса. И все из-за того, что спустя сутки после инъекции у двух сотрудников Нацслужбы здравоохранения страны (NHS) возникла аллергическая реакция на препарат.

Прививку делали вакциной от американского фармацевтического гиганта Pfizer. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что оба медицинских работника, которые получили инъекцию в первый день программы массовой вакцинации, уже выздоравливают. Однако британское Агентство по контролю за лекарствами и продуктами здравоохранения (MHRA) все же рекомендовало не делать прививку тем, у кого в анамнезе есть подобные противопоказания.

В частности, речь идет о "серьезных" аллергических реакциях на лекарства, продукты питания или вакцины.

"MHRA в качестве меры предосторожности посоветовало людям с серьезными аллергическими реакциями в анамнезе не получать эту вакцинацию после того, как два человека вчера отрицательно ответили на вопрос о наличии у них предрасположенности к аллергии. Оба выздоравливают", – пояснил медицинский директор NHS профессор Стивен Поуис.

Подчеркивается, что в ближайшие дни британцам будут вводить первые 800 000 инъекций, и министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок пообещал еще миллионы доз до Рождества.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 декабря в Великобритании начали массовую вакцинацию против COVID-19. Первой прививку от компаний Pfizer и BioNTech получила 90-летняя Ковентри Маргарет Кинан. Вакцинируют в Британии сперва медицинских работников и людей старше 80 лет. Хотя прививка не является обязательной.