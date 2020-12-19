В Британии обнаружили новый очень заразный тип коронавируса

Столицу Великобритании Лондон и юго-восточный регион могут "изолировать" от остальной части страны из-за опасности распространения "очень заразного" мутационного штамма коронавируса.

Людям готовятся запретить любые передвижения за пределы региона, сообщает Daily Mail. Издание подчеркивает, что британский премьер Борис Джонсон может объявить об усилении ограничений после проведения встречи 19 декабря, на которой министры обсудят методы для сдерживания инфекции.

Отмечается, что новый вариант COVID-19 на 50 процентов более заразен, чем любой другой известный ранее штамм. Это было обнаружено после экспериментов, проведенных в лаборатории Портон-Дауна в Уилтшире.

При этом случаи инфицирования этим новым штаммом фиксировали только в британской столице и на юго-востоке страны. Издание акцентирует внимание на том, что накануне вечером премьер-министру были представлены "тревожные" новые доказательства ученых по поводу мутационного штамма.

Так, член правительственной научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям, профессор Марк Уолпор рассказал о реальной вероятности того, что этот вид вируса может иметь "преимущество передачи".

"Что происходит с вирусами, так это то, что они все время естественным образом мутируют. Те среди них, которые преуспеют в этом, являются такими, что увеличивают передачу", – сказал он.

Инфографика по коронавирусу в Британии

По его словам, этот штамм "очень заразного" коронавируса был "замечен и в других странах". Британские ученые предполагают, что он довольно широко распространен, и это говорит о том, что он имеет преимущество в передаче.

Свои доводи ученые обосновывают последними данными статистики по COVID-19. Они указывают на большую разницу по количеству новых заражений между севером и югом Британии. Вспышки инфекции уменьшились в горячих точках северо-востока и Йоркшира, а теперь сосредоточены в Лондоне, его окрестностях и вокруг него.

Инфографика по COVID-19 в Британии

В связи с этим правительство рассматривает внедрение дополнительных карантинных ограничений для этих регионов. Людям могут ограничить поездки на юго-восток и обратно, а также запретить пассажирам въезжать в Лондон.

Данные по коронавирусу в Британии на утро 19 декабря Worldometers

Как сообщал OBOZREVATEL, с 16 декабря в Лондоне ввели третий, максимальный уровень карантинных ограничений из-за пандемии COVID-19. Мэр столицы Садик Хан отметил, что введение локдауна нанесло бы более тяжелый удар по предпринимателям и гражданам.