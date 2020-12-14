В Британии обнаружена новая мутация коронавируса, которая распространяется еще быстрее

В Великобритании обнаружили новый тип коронавируса, который распространяется быстрее, чем другие известные до этого.

Ученые выявили его на юго-востоке страны несколько дней назад, пишет ВВС со ссылкой на заявление британского министра здравоохранения Мэтта Хэнкока. По его словам, подобные мутации ранее фиксировали и в других европейских странах.

Мутировавшим COVID-19 заражены сейчас около тысячи человек в 60 районах Великобритании, и это количество быстро растет.

По словам Хэнкока, у генетиков пока нет оснований считать, что новый тип влечет более тяжелое течение заболевания. Также ученые считают, что вакцины, которые сейчас производят, вряд ли окажутся бесполезными против него.

Великобритания уже сообщила Всемирной организации здравоохранения об этом.

Напомним, что в Лондоне с 16 декабря, вводится максимальный уровень ограничительных мер из-за COVID-19.

Так, в столице Великобритании запретят работать барам, пабам, кафе и ресторанам (кроме доставки и на вынос). Также будет запрещено скопление людей в помещения, а на открытом воздухе разрешат встречаться группами не более 6 человек.

По данным на 14 декабря, в стране зафиксировано 1,8 млн случаев заражения коронавирусом. По этому показателю Британия занимает шестое место в мире. Также более 64 тысяч пациентов скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании 8 декабря началась массовая вакцинация. Первой прививку получила 90-летняя жительница Ковентри Маргарет Кинан. А первым привитым мужчиной стал тезка английского драматурга – 81-летний Уильям Шекспир.