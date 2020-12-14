В Британии обнаружена новая мутация коронавируса, которая распространяется еще быстрее

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
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Хэнкок рассказал о новой мутации COVID-19

В Великобритании обнаружили новый тип коронавируса, который распространяется быстрее, чем другие известные до этого.

Ученые выявили его на юго-востоке страны несколько дней назад, пишет ВВС со ссылкой на заявление британского министра здравоохранения Мэтта Хэнкока. По его словам, подобные мутации ранее фиксировали и в других европейских странах.

Мутировавшим COVID-19 заражены сейчас около тысячи человек в 60 районах Великобритании, и это количество быстро растет.

По словам Хэнкока, у генетиков пока нет оснований считать, что новый тип влечет более тяжелое течение заболевания. Также ученые считают, что вакцины, которые сейчас производят, вряд ли окажутся бесполезными против него.

В Великобритании 8 декабря началась вакцинация от коронавируса.

Великобритания уже сообщила Всемирной организации здравоохранения об этом.

Напомним, что в Лондоне с 16 декабря, вводится максимальный уровень ограничительных мер из-за COVID-19.

Так, в столице Великобритании запретят работать барам, пабам, кафе и ресторанам (кроме доставки и на вынос). Также будет запрещено скопление людей в помещения, а на открытом воздухе разрешат встречаться группами не более 6 человек.

По данным на 14 декабря, в стране зафиксировано 1,8 млн случаев заражения коронавирусом. По этому показателю Британия занимает шестое место в мире. Также более 64 тысяч пациентов скончались.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Великобритании.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании 8 декабря началась массовая вакцинация. Первой прививку получила 90-летняя жительница Ковентри Маргарет Кинан. А первым привитым мужчиной стал тезка английского драматурга – 81-летний Уильям Шекспир.

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