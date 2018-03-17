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В Британии обнародовали маршрут Скрипаля в день отравления

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Британская полиция обнародовала маршрут бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 3-4 марта.

Об этом пишет The Guardian.

Известно, что 3 марта в 14:40 Юлия прилетела в аэропорт Хитроу из России.

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4 марта, 9:15. Автомобиль Скрипаля видели в районе Лондонского шоссе на подъезде к Солсбери.

13:30. Автомобиль Скрипаля видели на улице Девайзес. Он направлялся к центру города.

13:40. Скрипаль припарковал машину на парковке торгового центра Сэнсбери.

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14:20. Скрипаль с дочерью Юлей пообедали в ресторане Zizzi.

15:35. Отец и дочь вышли из ресторана.

16:15. Полиция прибыла на место происшествия по вызову Службы экстренной помощи. Она обнаружила Сергея и Юлию в крайне тяжелом состоянии на скамейке возле ресторана.

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По делу об отравлении уже опросили 400 свидетелей.

Как сообщал "Обозреватель", экс-сотрудник засекреченного при СССР научно-исследовательского института Вил Мирзоянов, который разработал яд "Новичок", считает, что Скрипаля отравили в баре.

Персона
Сергей Скрипаль
Место
Великобритания
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