В Британии обнародовали маршрут Скрипаля в день отравления

Британская полиция обнародовала маршрут бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 3-4 марта.

Об этом пишет The Guardian.

Известно, что 3 марта в 14:40 Юлия прилетела в аэропорт Хитроу из России.

4 марта, 9:15. Автомобиль Скрипаля видели в районе Лондонского шоссе на подъезде к Солсбери.

13:30. Автомобиль Скрипаля видели на улице Девайзес. Он направлялся к центру города.

13:40. Скрипаль припарковал машину на парковке торгового центра Сэнсбери.

14:20. Скрипаль с дочерью Юлей пообедали в ресторане Zizzi.

15:35. Отец и дочь вышли из ресторана.

16:15. Полиция прибыла на место происшествия по вызову Службы экстренной помощи. Она обнаружила Сергея и Юлию в крайне тяжелом состоянии на скамейке возле ресторана.

По делу об отравлении уже опросили 400 свидетелей.

Как сообщал "Обозреватель", экс-сотрудник засекреченного при СССР научно-исследовательского института Вил Мирзоянов, который разработал яд "Новичок", считает, что Скрипаля отравили в баре.