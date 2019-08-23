В Британии назвали Крым российским: подробности скандала

Британское издание The Guardian опубликовало сделанную в Крыму фотографию и назвало полуостров российским.

Скандальный материал был обнародован 22 августа на официальном сайте журнала в подборке "Лучшие фотографии четверга". По состоянию на 13:50 23 августа, ошибка исправлена не была.

На снимке изображены две статуи-маски, выставленные на "5 Таврическом фестивале", который оккупанты проводят в Судаке.

The Guardian назвали Крым российским The Guardian

Скриншот мигом облетел пророссийские паблики в различных соцсетях, где эту публикацию назвали "признанием Крыма Россией".

Как писал OBOZREVATEL, 22 августа стало известно, что "Четвертый канал" Великобритании анонсировал показ сериала про президента РФ Владимира Путина и влиянии его политики на мир.

Как говорится на сайте телеканала, документальный проект покажет, "как Путин применил знания работы в разведке, когда стал президентом ядерной державы". Съемки проходили в России, Европе и США.

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