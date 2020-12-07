В Британии назвали дату начала вакцинации от COVID-19

С вторника, 8 декабря, в Великобритании начнется вакцинация против коронавируса (COVID-19).

Препарат в первую очередь направят в больницы. При этом вакцину в стране сначала получат люди старше 80 лет, медицинские работники, персонал и постояльцы домов престарелых, передает The Daily Mail.

Заместитель Национальной службы здравоохранения Сафрон Кордери заверил, что к концу декабря Соединенное Королевство получит до четырех миллионов доз вакцины производства компаний Pfizer и BioNTech.

Распространять вакцину будет Служба общественного здравоохранения Англии и Национальная служба здравоохранения Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Напомним, что Великобритания стала первой в мире страной, которая разрешила использование вакцины против COVID-19, произведенной компаниями Pfizer и BioNTech.

Отметим, что в Pfizer сообщили, что их вакцина эффективна на 95% и не имеет серьезных побочных эффектов.

При этом разработчик вакцины BioNTech предположил, когда мир вернется к привычной жизни.

Ранее были названы главные отличия двух самых обнадеживающих вакцин против COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ писали, что королева Британии получит вакцину от COVID-19 без льгот в порядке очереди.