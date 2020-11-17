В Британии нашли возможного "нулевого пациента" с COVID-19

67-летний каменщик Брайан Стодли может быть одним из первых заболевших COVID-19 жителей Британии.

Как пишет Daily Mail, сам Стодли считает, что заразился коронавирусом за несколько месяцев до первых официальных случаев заболевания в Китае в декабре прошлого года. Он рассказал, что путешествовал в Риме в сентябре 2019 года. После возвращения, попал в больницу с высокой температурой, кашлем и одышкой.

Позже заболели все члены его семьи. Стодли был прикован к кровати несколько недель и в госпитале его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Стодли с семьей путешествовал по Риму Daily Mail

Тогда загадочный недуг сбил врачей с толку. Теперь стало ясно, что симптомы были схожи с симптомами коронавируса.

Тогда 67-летнего каменщика проверили на наличие различных болезней и вирусов, но все тесты были негативными.

Брайану Стодли 67 лет Daily Mail

"Я думал, что умираю. Мне казалось, что я почти умираю, было так плохо. Я не мог дышать самостоятельно, и мне казалось, что из меня вытянули каждый дюйм энергии", – рассказал мужчина.

Его старшая дочь, 44-летняя Эмма, сказала, что через несколько недель у нее появились аналогичные симптомы, и она почувствовала себя так, будто ее "сбил поезд".

Стодли был прикован к кровати несколько недель, его подключили к аппарату ИВЛ Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, один из первых заболевших в США Грегг Гарфилд потерял из-за COVID-19 восемь пальцев.