В Британии нашли возможного "нулевого пациента" с COVID-19

Ольга Липич
Ольга Липич
Мир
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  • 67-летний британец Брайан Стодли в сентябре 2019 года сильно заболел после возвращения из Рима

  • Его госпитализировали с высокой температурой, кашлем и одышкой

  • Там его подключили к аппарату ИВЛ

В Британии нашли возможного 'нулевого пациента' с COVID-19

67-летний каменщик Брайан Стодли может быть одним из первых заболевших COVID-19 жителей Британии.

Как пишет Daily Mail, сам Стодли считает, что заразился коронавирусом за несколько месяцев до первых официальных случаев заболевания в Китае в декабре прошлого года. Он рассказал, что путешествовал в Риме в сентябре 2019 года. После возвращения, попал в больницу с высокой температурой, кашлем и одышкой.

Позже заболели все члены его семьи. Стодли был прикован к кровати несколько недель и в госпитале его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Стодли с семьей путешествовал по Риму

Тогда загадочный недуг сбил врачей с толку. Теперь стало ясно, что симптомы были схожи с симптомами коронавируса.

Тогда 67-летнего каменщика проверили на наличие различных болезней и вирусов, но все тесты были негативными.

Брайану Стодли 67 лет

"Я думал, что умираю. Мне казалось, что я почти умираю, было так плохо. Я не мог дышать самостоятельно, и мне казалось, что из меня вытянули каждый дюйм энергии", – рассказал мужчина.

Его старшая дочь, 44-летняя Эмма, сказала, что через несколько недель у нее появились аналогичные симптомы, и она почувствовала себя так, будто ее "сбил поезд".

Стодли был прикован к кровати несколько недель, его подключили к аппарату ИВЛ

Как сообщал OBOZREVATEL, один из первых заболевших в США Грегг Гарфилд потерял из-за COVID-19 восемь пальцев.

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