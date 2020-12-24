В Британии нашли еще один штамм COVID-19

Карина Бондаренко Мир 10:59, 24.12.2020 Обновлено: 11:27, 24.12.2020

В Великобритании нашли еще один штамм коронавируса. Его занесли в страну из Южно-Африканской Республики.

Об этом в среду, 23 декабря, заявил министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок. Он подчеркнул, что новый мутант COVID-19 передается интенсивнее предыдущего, информирует "Интерфакс".

"Этот новый вид вызывает беспокойство, потому что он интенсивнее передается, и он сильнее мутировал, чем ранее обнаруженный в Британии штамм", – сказал министр.

Хэнкок добавил, что Британия приостанавливает авиасообщение с ЮАР.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии на прошлой неделе заявили о новом типе коронавируса Sars-Cov-2, который может быть на 70% более заразным. Мутант B.1.1.7 способен поставить разработку вакцины против COVID-19 под угрозу.

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