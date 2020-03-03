В Британии на берегу реки нашли таинственное существо. Фото

Жители Уэльса (Британия) нашли на берегу реки мертвое загадочное существо, похожее на рыбу и крокодила одновременно.

Как пишет издание Daily Star, одна из местных жительниц рассказала, что обнаружил ее сын-подросток по дороге в школу.

Он сразу позвонил матери. "Это животное было настоящим. Оно пахло и начало разлагаться", – сказала она.

Daily Star

Фото этого существа вызвали дискуссию в сети. Некоторые предположили, что оно похоже на щуку, другие идентифицировали миссисипского панцирника – крупную рыбу родом из Северной и Центральной Америки.

Daily Star

Daily Star

Как сообщал OBOZREVATEL, супружескую пару из Великобритании напугало неизвестное существо с клыками и клювом.

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