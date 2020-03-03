Главная Новости
3 марта • обновлено в 05:19
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В Британии на берегу реки нашли таинственное существо. Фото

1.8т
Читать материал на украинском

Жители Уэльса (Британия) нашли на берегу реки мертвое загадочное существо, похожее на рыбу и крокодила одновременно.

Как пишет издание Daily Star, одна из местных жительниц рассказала, что обнаружил ее сын-подросток по дороге в школу.

Он сразу позвонил матери. "Это животное было настоящим. Оно пахло и начало разлагаться", – сказала она.

В Британии на берегу реки нашли таинственное существо

Daily Star

Фото этого существа вызвали дискуссию в сети. Некоторые предположили, что оно похоже на щуку, другие идентифицировали миссисипского панцирника – крупную рыбу родом из Северной и Центральной Америки.

В Британии на берегу реки нашли таинственное существо

Daily Star

В Британии на берегу реки нашли таинственное существо

Daily Star

Как сообщал OBOZREVATEL, супружескую пару из Великобритании напугало неизвестное существо с клыками и клювом.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Великобритания
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Макарский Александр
Макарский Александр
Протоукр
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги