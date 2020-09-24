В Британии людей специально заразят COVID-19 для испытания вакцины – СМИ

В Лондоне (Великобритания) могут провести первые испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, в ходе которых добровольцев намеренно заразят вирусом SARS-CоV-2.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Отмечается, что исследование начнется в январе, а официально объявить о нем могут на следующей неделе. Организаторы полагают, что оно позволит отобрать самые многообещающие вакцины от COVID-19, клинические испытания которых начнутся в 2021 году.

Сначала волонтерам сделают инъекцию вакцины, а через месяц они получат "контрольную дозу" SARS-CоV-2. Добровольцы будут находиться под наблюдением врачей, им также будут давать противовирусный препарат для сведения к минимуму риска развития осложнений.

Участвовать в испытаниях, как пишет издание, уже готовы порядка 2 тысяч человек.

Пока неизвестно, о препарате чьей разработки идет речь. Сейчас в Великобритании испытываются две вакцины от коронавируса. Первую разработал Оксфордский университет совместно с компанией AstraZeneca, а вторую – Имперский колледж Лондона.

Научной составляющей эксперимента будет руководить Имперский колледж Лондона и британская исследовательская группа hVIVO. Одобрить проведение испытаний должны британское Управление по контролю лекарственных средств и медицинских изделий, а также независимый комитет по этике. Его представители подчеркнули, что такие исследования могут быть полезны для создания вакцин, однако в приоритете остается безопасность участников испытаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный врач Великобритании, профессор Крис Уитти считает, что вакцина от нового типа коронавируса может быть не готова к этой зиме, как об этом заявляют ученые со многих стран.