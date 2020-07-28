В Британии коронавирус подтвердили у домашней кошки.

В Британии впервые коронавирус подтвердили у кошки.

Вероятно, животное заразилось COVID-19 от своих хозяев, у которых ранее был положительный результат на вирус, сообщили на сайте британского правительства.

И владельцы, и кошка уже вылечились от коронавирусной инфекции.

Главный ветеринарный врач Великобритании Кристин Миддлмис сказала, что заражение животного не вызывает беспокойства. По ее словам, не существует никаких доказательств, что домашние животные передают вирус людям.

"Это очень редкое событие, на сегодняшний день обнаруженные инфицированные животные демонстрируют лишь незначительные клинические признаки и выздоравливают в течение нескольких дней", – заявила она.

Ранее OBOZREVATEL писал, что британская ассоциация ветеринаров посоветовала изолировать домашних кошек, владельцы которых заболели коронавирусом COVID-19.