В Британии девушкам "утюжат" грудь: в чем суть страшного обычая

Сотни девочек в Великобритании подвергаются жесткой ритуальной практике своих предков. Заметив первые признаки полового созревания дочерей, матери "утюжат" их грудь раскаленными камнями.

Это делается для того, чтобы "уберечь" несовершеннолетних от нежеланного мужского внимания и посягательств.

Национальный образовательный союз страны призвал к тому, чтобы информирование об этом было составной частью обязательной школьной программы с целью защиты молодых девушек от издевательств, пишет BBC.

В министерстве внутренних дел страны заявили, что учителя обязаны сообщать о своих подозрениях относительно подобных случаев.

BBC

BBC

В публикации приводится пример девушки Кинаи, которая живет в Великобритании. Ее семья происходит из Западной Африки, откуда пошел обычай "утюжка" груди, девушка стала его жертвой в 10 лет.

"Если грудь не гладить, к тебе начнут приходить мужчины, чтобы заниматься с тобой сексом", - цитирует девушка слова своей матери.

Чаще всего утюжат грудь своим дочерям именно матери - для этого они нагревают на огне камень или ложку, а затем прижимают их к девичьей груди, пытаясь их таким образом "выровнять".

Такие практики могут длиться месяцами. "Эту боль не способно уничтожить даже время. Тебе даже не позволяют кричать. Если ты закричишь, то ты опозоришь свою семью, значит ты – не "сильная девушка", - добавила Киная.

Считается, что в Британии жертвами "утюжка" груди стали около тысячи девушек.

Кире Тункс, вице-президент Национального образовательного союза, призывает, чтобы работников школ - в частности, учителей физического воспитания - учили распознавать признаки жестоких практик.

Она также считает необходимым, чтобы об этой теме рассказывали в школах так же, как с 2020 года будут рассказывать о женском обрезании - на обязательных уроках полового воспитания в средней школе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее хирург объяснил, как влияет пластика груди на онкологию.

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