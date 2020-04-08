"Это изменит правила игры": в Британии блокируют разработку защиты от коронавируса

Исполнительное агентство Министерства здравоохранения и социального обеспечения Великобритании (Public Health England) отказалось предоставлять образцы крови инфицированных коронавирусом пациентов для разработки тестов на антитела к COVID-19.

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Об этом пишет Daily Mail. Ученые планируют разработать тесты, которые могли бы определить имеет ли иммунитет к коронавирусу человек, который им переболел. Эти тесты могут помочь тысячам самоизолировавшихся медиков вернуться на передовую.

Так, ранее в Кембриджском университете объявили о создании лаборатории по тестированию на коронавирус с помощью двух крупнейших мировых фармацевтических компаний, GlaxoSmithKline и AstraZeneca, чтобы помочь британскому правительству.

Однако лаборатории заявили, что им мешает общественное здравоохранение Англии, которое не отвечает на многочисленные запросы с просьбой взять образцы крови у пациентов.

В свою очередь, в организации опровергли эту информацию и заявили, что имеют доступ только к "очень небольшому количеству положительных образцов крови", и что в ближайшие недели через банк крови будет доступно еще больше.

Профессор Карол Сикора, онкологический врач и бывший старший член Всемирной организации здравоохранения, сказал, что будет возможно произвести достаточное количество тестов только с помощью частных лабораторий.

"Тестирование всех на самом деле является ключом к пониманию того, кто может вернуться к нормальной работе", – отметил он.

Отметим, разработка теста на антитела основывается на поставках крови от людей, которые дали положительный результат на коронавирус, а затем излечились от него.

У этих людей в крови есть вещества, называемые антителами, которые являются специально разработанными частями иммунной системы, обладающими уникальной способностью уничтожать вирусы COVID-19. Выздоровевшие пациенты – единственные люди в мире с антителами.

Изучая их, ученые могут разработать способы обнаружения антител в обычном тесте, который затем можно будет развернуть и использовать для изучения крови любого человека, чтобы определить, была ли у него инфекция.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нидерландах ученые нашли антитело к коронавирусу. Это первое антитело, которое блокирует инфекцию, и есть большая вероятность, что оно также будет использовано в изготовлении лекарств.

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