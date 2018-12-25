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В Британии авто на скорости влетело в толпу: все подробности

1.8тЧитать материал на украинском

В британском Ливерпуле автомобиль въехал в толпу пешеходов, переходивших улицу.

В результате инцидента два человека получили ранения, пишет Liverpool Echo. По данным портала, инцидент произошел в центре города рядом с ночным клубом Diablos.

В сети появилось видео момента столкновения. На нем видно, как белый кроссовер Ford наехал на группу из четырех человек и протащил одного из пострадавших на капоте несколько метров.

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В Британии авто на скорости влетело в толпу: все подробности

Скриншот с видео

В Британии авто на скорости влетело в толпу: все подробности

Клуб, возле которого случилась ДТП

Оба пострадавшие в результате происшествия были госпитализированы, один — с серьезными травмами.

В свою очередь в полиции заявили, что арестовали 19-летнего мужчину, который находился за рулем автомобиля, по подозрению в причинении серьезных увечий в результате опасного вождения.

Автомобиль, на котором был совершен наезд, был угнан в конце октября, после кражи со взломом в Кенсингтоне.

В Британии авто на скорости влетело в толпу: все подробности

Скриншот с видео

В Британии авто на скорости влетело в толпу: все подробности

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Виноградов Закарпатской области местный житель, пытаясь убить свою сестру, намеренно въехал в толпу людей. В результате женщина погибла, еще четыре человека получили травмы.

Место
Великобритания
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