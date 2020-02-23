В Бразилии стартовал самый яркий карнавал: фантастические фото

В Бразилии начался всемирно знаменитый карнавал. В этом году торжества продлятся до 25 февраля, и в них примут участие более 7 миллионов человек.

На арену самбодрома в Рио-де-Жанейро 21 февраля​ вышли десятки тысяч человек, которые готовились к бразильскому карнавалу уже с момента окончания предыдущего.

Как пишет ТАСС, право открывать карнавал в 2020 году получила школа "Академикус ди Вигариу-Жерал", воспитанники которой последний раз выходили на самбодром в 1999 году.

23 февраля на арену выйдут одни из самых титулованных команд. Так, защищать свой прошлогодний чемпионский титул будет школа самбы "Мангейра". К слову, ​ за 91 год ее существования именно этой школе 20 раз присуждалась победа.

Отметим, что во время традиционного бразильского карнавала в Рио-де-Жанейро прилетают миллионы туристов. Причем билет на самбодром покупается много заранее и перед самим карнавалом их уже не достать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Венеции (Италия) в субботу, 8 февраля, на площади Сан-Марко открылся традиционный карнавал.

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