|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

В Бразилии расстреляли учеников школы: погибли 9 человек, ранены — 17. Первые фото и видео

3.3тЧитать материал на украинском

В Бразилии совершена атака на школу. В результате стрельбы в Сан-Паулу погибли не менее 9 человек, по меньшей мере 17 человек получили ранения.

Шокирующее нападение произошло утром в государственной школе им. Рауля Бразиля в районе Сардано Джардим-Имперадор, сообщает Хinhuanet.

По данным полиции среди погибших — пять школьников, один взрослый, который работал в здании, один человек, который стоял рядом со школой, и двое стрелков-подростков. Всего было совершено 26 выстрелов.

Представитель военной полиции Кибеле да Силва сказал, что "несколько раненых были доставлены в две больницы района", некоторые из них в тяжелом состоянии.

В Бразилии расстреляли учеников школы: погибли 9 человек, ранены — 17

AFP

В Бразилии расстреляли учеников школы: погибли 9 человек, ранены — 17

AP

Новости
Погибли 157 человек: в Африке разбился самолет

Свидетели сообщили, что видели двух нападавших, которые приехали на белой машине. Они попали на камеры видеонаблюдений. Преступники в капюшонах оказались бывшими учениками — это 17-летний Гильерме Тауччи Монтейру и 25-летний Энрике де Кастро, которые вооружились огнестрельным оружием, ножами, топорами и арбалетами и вызвали панику в школе. После теракта один убил другого, а затем и самого себя, пишет Scmp.

Гильерме Тауччи Монтейру, 17 лет

Гильерме Тауччи Монтейру, 17 лет

Supplied

Гильерме Тауччи Монтейру, 17 лет

Гильерме Тауччи Монтейру, 17 лет

"Мы были на перерыве, обедали, и они начали убивать много людей", — сказала 15-летняя ученица Росни Гротливед.

"Мы услышали три выстрела и побежали ... Я видел много мертвых людей на полу", — добавил еще один школьник.

Работница кухни учебного заведения смогла укрыть и забаррикадировать 50 студентов, которые убегали от преступников. Силмара Кристина Силва де Морас стала настоящей героиней на родине.

Силмара Кристина Силва де Морас

Силмара Кристина Силва де Морас

River Gray‏

После трагедии родители бросились в школу, которую посещали в первую смену около 1000 учеников, туда же немедленно прибыл губернатор штата Сан-Паулу Жоао Дориа.

"Это худшие сцены, которые я когда-либо видел в своей жизни", — сказал Дория журналистам на месте происшествия.

Президент Джейр Больсонаро осудил стрельбу. "Я выражаю свои соболезнования семьям жертв бессердечного нападения, которое имело место сегодня в школе имени Рауля Бразилии, в Сузано, Сан-Паулу. Чудовище и трусость без границ", — написал он в сети.

Новость дополняется

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 марта в Нигерии рухнуло здание школы. Под завалами оказались более 100 детей.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
БразилияСан-Паулу
Теги
школатеракт
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
1
Смешно
0
Интересно
8
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения