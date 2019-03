В Бразилии расстреляли учеников школы: погибли 9 человек, ранены — 17. Первые фото и видео

В Бразилии совершена атака на школу. В результате стрельбы в Сан-Паулу погибли не менее 9 человек, по меньшей мере 17 человек получили ранения.

Шокирующее нападение произошло утром в государственной школе им. Рауля Бразиля в районе Сардано Джардим-Имперадор, сообщает Хinhuanet.

По данным полиции среди погибших — пять школьников, один взрослый, который работал в здании, один человек, который стоял рядом со школой, и двое стрелков-подростков. Всего было совершено 26 выстрелов.

Представитель военной полиции Кибеле да Силва сказал, что "несколько раненых были доставлены в две больницы района", некоторые из них в тяжелом состоянии.

Свидетели сообщили, что видели двух нападавших, которые приехали на белой машине. Они попали на камеры видеонаблюдений. Преступники в капюшонах оказались бывшими учениками — это 17-летний Гильерме Тауччи Монтейру и 25-летний Энрике де Кастро, которые вооружились огнестрельным оружием, ножами, топорами и арбалетами и вызвали панику в школе. После теракта один убил другого, а затем и самого себя, пишет Scmp.

"Мы были на перерыве, обедали, и они начали убивать много людей", — сказала 15-летняя ученица Росни Гротливед.

"Мы услышали три выстрела и побежали ... Я видел много мертвых людей на полу", — добавил еще один школьник.

Работница кухни учебного заведения смогла укрыть и забаррикадировать 50 студентов, которые убегали от преступников. Силмара Кристина Силва де Морас стала настоящей героиней на родине.

После трагедии родители бросились в школу, которую посещали в первую смену около 1000 учеников, туда же немедленно прибыл губернатор штата Сан-Паулу Жоао Дориа.

"Это худшие сцены, которые я когда-либо видел в своей жизни", — сказал Дория журналистам на месте происшествия.

Президент Джейр Больсонаро осудил стрельбу. "Я выражаю свои соболезнования семьям жертв бессердечного нападения, которое имело место сегодня в школе имени Рауля Бразилии, в Сузано, Сан-Паулу. Чудовище и трусость без границ", — написал он в сети.

Новость дополняется

At least 10 people were killed and many more injured in a school shooting in Brazil's largest city Sao Paulo https://t.co/fxq1jQC1JG pic.twitter.com/lUAcP514IS