В Бразилии дамба погребла более 200 человек: фото и видео масштабной катастрофы

В пятницу, 25 января, в бразильском районе Брумадинью, штат Минас-Жерайс, произошло масштабное обрушение плотины. Точное количество жертв пока неизвестно, около 200 человек считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление службы ликвидации последствий чрезвычайных событий (чтобы посмотреть видео, поскрольте страницу вниз).

Грязевой поток обрушился на дома в сельской местности, передает Reuters. По предварительным данным, плотина, которая сдерживала сточные воды рудника, принадлежит горнодобывающей компании Vale.

Новости Жуткий момент авиакатастрофы в Бразилии попал на видео

На фотографиях, сделанных с воздуха, видно, что многие постройки повреждены или разрушены.

twitter.com/acarol2_5

Напомним, в 2015 году аналогичный инцидент произошел в другой части того же штата, между Ору-Прету Мариана. Плотина также принадлежала Vale, тогда при ЧП погибли 19 человек.

Breaking: Multiple deaths reported after a dam rupture in Brumadinho, Brazil. Rescue missions are underway. pic.twitter.com/KYzsbdpoMi — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 25 січня 2019 р.

#BREAKING Around 200 missing after Brazil dam collapse, according to fire service pic.twitter.com/nQrdKhtHRN — AFP news agency (@AFP) 25 січня 2019 р.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Бразилии в городе Манаус мощный пожар уничтожил около 600 домов, в результате инцидента есть раненные.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!