В Бразилии будут 'наказывать' за отказ от прививки против COVID-19

В Бразилии властям разрешили применять специальные ограничительные меры для людей, которые отказываются делать прививку против коронавируса.

Противникам вакцинации могут запретить посещать различные заведения и даже занятия спортом. Соответствующее разрешение выдал Верховный федеральный суд страны, сообщает издание Folha de S.Paulo.

Насильно заставлять население делать прививки против COVID-19 нельзя. При этом власти на местах смогут принимать специальные законы, которые позволят вводить косвенные карантинные меры.

Так, в отдельных регионах чиновники могут законодательно запретить таким гражданам свободно ходить в определенные общественные места. Помимо этого, могут даже не позволить занимать некоторые должности.

Отмечается, что на такие ограничения пошли из-за сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом. На сегодня Бразилия находится в тройке стран-лидеров в мире по общему количеству заражений и по темпам распространения вируса.

На утро 18 декабря в Бразилии подтверждено 7,1 млн случаев инфицирования COVID-19, из которых более 184,8 тыс. человек умерли, а более чем 6,1 млн побороли вирус.

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