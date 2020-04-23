В районной больнице Столбцов в 70 км от Минска (Беларусь) зафиксирована массовая вспышка коронавируса с высоким уровнем смертности. Так, все отделения заполнены пациентами с пневмонией и другими симптомами опасной болезни.

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Как пишет "Радио Свобода", в этом городе проживает 17 тыс. человек, и сейчас обстановка там наиболее напряженная в Минской области.

Перед Пасхой главный врач медучреждения Светлана Глебка сообщила, что на базе больницы открыли госпиталь для больных COVID-19 на 134 места. Однако, поскольку количество пневмоний не уменьшается, пациентов приходится перевозить в соседние районы.

Вспышка коронавируса в больнице под Минском "Радио Свобода"

Вспышка коронавируса в больнице под Минском "Радио Свобода"

К тому же, вечером 22 апреля в больнице Столбцов был зафиксирован антирекорд – пять человек умерли от пневмонии и COVID-19. Еще один пациент скончался в больнице в Слуцке.

"Кто-то умирает каждый день. Обычно один или два. Три дня назад трое умерли. Но со вторника по среду – целых пять. Три женщины и двое мужчин. Люди от 53 до 65 лет. Это слишком рано", – признался медицинский работник районной больницы Столбцов.

Кроме того, в медучреждении возникла нехватка аппаратов ИВЛ. Сейчас к ним подключены 12 человек. Аналогично обстоит ситуация и с тестированиями – людям приходится ждать неделю, прежде чем больница согласится взять у них мазки.

Усугубляет кризис и слишком малое количество реаниматологов. В Столбцах говорят, что вскоре будут просить подкрепления из Минска.

Вспышка коронавируса в больнице под Минском "Радио Свобода"

Вспышка коронавируса в больнице под Минском "Радио Свобода"

Вспышка коронавируса в больнице под Минском "Радио Свобода"

Примечательно, что во всех летальных случаях в этой больнице указывают в документах причиной смерти пневмонию. "Но врачи говорят друг другу, что есть реальная причина", – говорит один из медиков.

Из-за высокой смертности среди инфицированных коронавирусом серьезная нагрузка сейчас оказывается и на сферу ритуальных услуг в Столбцах. Так, 22 апреля там состоялось не менее четырех захоронений в закрытых гробах. На 23 апреля только одно из похоронных агентств запланировало шесть таких же похорон.

Вспышка коронавируса в больнице под Минском "Радио Свобода"

Вспышка коронавируса в больнице под Минском "Радио Свобода"

Вспышка коронавируса в больнице под Минском "Радио Свобода"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Всемирная организация здравоохранения призвала власть Беларуси ввести карантинные меры, чтобы обеспечить дистанцирование граждан и замедлить распространение коронавируса.

21 апреля стало известно, что в стране за сутки прибавилось 1485 случаев коронавируса, что лишь на сотню меньше, чем в охваченной пандемией Испании. 22 апреля число зараженных в соседней с Украиной стране достигло 8 022.

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