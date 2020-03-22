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22 марта • обновлено в 14:38
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В больницах Испании пик из-за коронавируса: врачи выбирают, кто будет жить

6.7т
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В столице Испании Мадриде сложилась критическая ситуация с койкоместами в больницах из-за большого количества заболевших коронавирусом.

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Как сообщает "ТСН" со ссылкой на испанского журналиста Карла Куяс-Скрижинского, 60% всех, кто находится в критическом состоянии в Испании, приходится именно на Мадрид.

"Так же как в Италии, испанские врачи начинают давать преимущество в лечении пациентов в критическом состоянии, у которых больше шансов на выздоровление", – говорится в сообщении.

В больницах Испании пик из-за коронавируса: врачи выбирают, кто будет жить

Getty Images

По данным испанского Минздрава, число заразившихся коронавирусом в стране достигло 28,6 тыс. человек, увеличившись за последние сутки на 3,6 тыс. Со вчерашнего дня умерли почти 400 человек, с начала эпидемии – 1720.

За минувшие сутки полиция задержала 315 человек, потому что они находились на улице без уважительной причины.

Продуктовые магазины в Испании сократили время работы – раньше работали до 21:30, а теперь до 19:00. Объясняют это тем, чтобы люди меньше выходили на улицу.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка Оксана Фомина, которая проживает в Испании и работает там медиком, заявила, что единственным эффективным превентивным методом защитить себя от коронавируса является самоизоляция.

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Тема
Коронавирус
Место
Испания Мадрид
Теги
врачи вирус
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bobin robin
bobin robin
ВНИМАНИЕ ! ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ЕЩЕ ЕСТЬ КТО ЖИВОЙ, ЕСЛИ МЕНЯ КТО-ТО СЛЫШИТ У МЕНЯ ЕСТЬ ЕДА ,Я ДАМ ВАМ ЕДУ ,Я ДАМ ВАМ ЕДУ!!! ,У МЕНЯ МНОГО ГРЕЧКИ, Я ДАМ ВАМ УБЕЖИЩЕ! ТЕРИТОРИЯ НЕ ЗАРАЖЕНА, МОИ КООРДИНАТЫ 51°35'59.36"С 27°17'23.05"В
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