В Боливии разбился самолет из Испании с образцами COVID-19: никто не выжил

В результате крушения самолета Военно-воздушных сил в Боливии погибли шесть человек.

Авиакатастрофа произошла в субботу, 2 мая, в департаменте Бени, когда самолет направлялся в город Санта-Крус, сообщает газета "Pagina Siete".

На борту находились два пилота и четыре пассажира из Испании, их должны были доставить в международный аэропорт для возвращения на родину. Также самолет перевозил образцы пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19.

В Боливии разбился самолет из Испании с образцами COVID-19 paginasiete.bo

Отмечается, что уже через 15 минут после вылета пилот сообщил о технических неполадках и заявил, что попытается вернуться в аэропорт вылета.

Как писал OBOZREVATEL ранее, под Днепром произошла смертельная авиакатастрофа. Пилот и пассажир, которые находились на борту, погибли на месте происшествия.

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