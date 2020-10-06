В Бишкеке протестующие подожгли здание парламента. Фото и видео

В столице Кыргызстана Бишкеке протестующие подожгли здание ранее захваченного парламента, где также находитсяадминистрация президента.

Огонь охватил по несколько кабинетов на четвертом, пятом, шестом и седьмом этажах, сообщает 24.kg (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам митингующих, кто-то специально поджег один кабинет, затем огонь распространился на другие помещения.

На место происшествия прибыли пожарные. О пострадавших ничего не сообщается.

По состоянию на 6 утра 06:00 октября пожар в Белом Доме Кыргызстана потушили, сообщает "Sputnik Кыргызстан" в телеграм.

Пожар в парламенте Кыргызстана. Sputnik Кыргызстан

На место ЧП приехали пожарные. Sputnik Кыргызстан

Напомним, что участники протеста, которые выступили против результатов выборов, захватили здание парламента. Кроме того, они ворвались в здание Госкомитета по нацбезопасности и вывели оттуда бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в понедельник, 5 октября, на следующий день после парламентских выборов в Кыргызстане, люди вышли на акцию протеста на площадь Ала-Тоо в Бишкеке и ряде других городов страны.

Участники митинга выступили против предварительных итогов голосования, согласно которым большинство голосов получили провластная партия "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан".

В итоге между протестующими и силовиками произошли столкновения, в результате которых пострадали около 130 человек.