В Бишкеке митингующие захватили парламент. Фото и видео

Юрий Сергиенко Мир 00:49, 6.10.2020 Обновлено: 01:38, 6.10.2020

В столице Кырзыстана участники протеста, которые выступили против результатов выборов, захватили здание парламента, где также находится администрация президента (Белый дом).

Они вошли в здание около полуночи 5 октября (по киевскому времени), но оно оказалось пустым, пишет "Интерфакс" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Прорыв минитинующих к парламенту в Бишкеке.

Протестующие захватили пожарную машину и на ней, протаранив ворота, въехали на территорию перед зданием.

Митингующие на территории парламента в Бишкеке.

Когда они вошли в парламент, там никого не оказалось. При этом, люди призывали друг друга не грабить здание и ничего не ломать в нем.

Участники протеста прорвались на территорию парламента.

Очевидцам удалось заснять как до этого из территории выехала колонна машин.

Протестующие в Бишкеке пробились к зданию парламента.
Telegram RT

По данным РИА Новости, часть протестующих направились к зданию Госсударственного комитета национальной безопасности, где под стражей содержится экс-президент Алмазбек Атамбаев.

Протестующие возле Белого дома в Бишкеке.
Telegram RT
Люди возле баррикад на территории парламента.
Telegram RT
Люди на пожарной машине протаранили ворота.
Telegram RT
Протестующие ворвались в здание парламента, но оно оказалось пустым.
Telegram RT
Участники протеста в Белом доме в Бишкеке.
Telegram RT
Протестующие ворвались в Белый дом в Бишкеке.
Telegram RT
Протестующие захватили Белый дом в Бишкеке.
Telegram RT

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 5 октября, на следующий день после парламентских выборов в Кыргызстане, люди вышли на акцию протеста на площадь Ала-Тоо в Бишкеке и ряде других городов страны.

Участники митинга выступили против предварительных итогов голосования, согласно которым большинство голосов получили провластная партия "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан".

В итоге между протестующими и силовиками произошли столкновения, в результате которых пострадали около 130 человек.

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