В Библии нашли дату конца света, в котором будет замешана Россия

Американский пастор, который занимался расшифровкой тайных смыслов Евангелия, перед смертью нашел в Библии дату грядущего конца света.

Доктор Кентон Бешор, который был президентом Всемирного библейского общества умер ещё в 2016 году, но его записи стали доступны широкому кругу читателей только сейчас, пишет Life.ru.

Будучи не только исследователем, но и действующим пастором, он всю жизнь посвятил изучению Библии. В конце жизни Бешор говорил самым близким людям, что знает точную дату апокалипсиса.

Кентон Бешор

По словам священнослужителя, первый этап конца света наступит в 2021 году и завершится пришествием Иисуса Христа в 2028 году. К такому выводу он пришёл, когда нашёл в тексте предсказание двух мировых войн и создание Израиля.

Судя по записям покойного, в Евангелии перечислено 7 признаков наступающего апокалипсиса, 5 из которых мы уже видели. Более того – в тексте, по мнению Бешора, есть ещё 15 подсказок, которые подтвердятся в ближайшее время.

Если верить данным пастора, всё начнётся с войны между Израилем и Ираном, а подключение к конфликту России, по утверждению священнослужителя, станет "вспышкой апокалипсиса".

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