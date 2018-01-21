"В безоружных стреляли в упор": советскому режиму припомнили чудовищное преступление

20 лет назад, 20 января 1990 года солдаты СССР начали захват столицы Азербайджана Баку, в результате чего 170 человек были убиты, 800 ранены, незаконно арестован 841 человек, и еще несколько сотен людей пропали без вести.

Об этом на своей странице в Facebook напомнил российский журналист Александр Тверской.

"В безоружных людей, в пикетчиков стреляли в упор и без предупреждения. Солдаты добивали раненых саперными лопатками и сбрасывали в канавы. Танки по пути своего следования давили автомобили с людьми. Из одного автомобиля выбежал маленький мальчик и через несколько секунд был убит выстрелом советского солдата. Убегающим в рассыпную по улицам Баку мирным жителям стреляли в спины, тех, кто упал, но был еще жив, убивали штыками", - написал он.

При этом журналист добавил, что был один, который не стрелял - майор Виктор Трофимов, заместитель комбата Свердловского гарнизона.

"Трофимов отказался участвовать в акции палачей на чужой земле. И был моментально уволен со службы с формулировкой "за дискредитацию высокого звания советского офицера", - рассказал Тверской.

Как писал "Обозреватель", ранее москвич напомнил об ужасах жизни в СССР.