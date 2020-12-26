В Берлине произошла стрельба, есть раненые: все детали

Мирослав Семенюк Мир 10:22, 26.12.2020 Обновлено: 10:41, 26.12.2020

Утром 26 декабря в районе Берлина Кройцберг произошел инцидент со стрельбой.

Как сообщает Bild, в результате пострадали четыре человека (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По данным городской пожарной службы, три человека получили серьезные ранения, их доставили в больницу. Еще одного пострадавшего вытащили из канала Ландвер, у него травма ноги. В полиции рассказали, что мужчина сам прыгнул в воду.

Место происшествия находится рядом с офисом Социал-демократической партии Германии (СДПГ), однако пока неизвестно, связано ли с этим происшествие.

Полиция ведет поиски всех участников конфликта, в операции задействован вертолет.

В районе Берлина Кройцберг произошла стрельба
360.tv
Пострадали четыре человека
360.tv
Рядом с местом происшествия находится офис СДПГ
360.tv
Полиция ведет поиски всех участников конфликта
bild.de
В операции задействован вертолет
bild.de
Место происшествия в Берлине
bild.de

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 декабря неизвестный мужчина открыл огонь возле церкви в Нью-Йорке. Полиция подстрелила его и задержала. От полученных ранений стрелок скончался.

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Мир

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