В Берлине произошла стрельба, есть раненые: все детали

Утром 26 декабря в районе Берлина Кройцберг произошел инцидент со стрельбой.

Как сообщает Bild, в результате пострадали четыре человека (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По данным городской пожарной службы, три человека получили серьезные ранения, их доставили в больницу. Еще одного пострадавшего вытащили из канала Ландвер, у него травма ноги. В полиции рассказали, что мужчина сам прыгнул в воду.

Место происшествия находится рядом с офисом Социал-демократической партии Германии (СДПГ), однако пока неизвестно, связано ли с этим происшествие.

Полиция ведет поиски всех участников конфликта, в операции задействован вертолет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 декабря неизвестный мужчина открыл огонь возле церкви в Нью-Йорке. Полиция подстрелила его и задержала. От полученных ранений стрелок скончался.