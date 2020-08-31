В Берлине избили протестующую против карантина, которая укусила копа. Видео

В Берлине полицейский избил женщину.
В столице Германии Берлине полицейские применили силу против женщины, участвовавшей в массовом протесте против карантина.
Как пишет Tagesschau, женщина, предварительно, не реагировала на приказы полиции на несанкционированной демонстрации, первая ударила одного копа ногой в живот и, по всей видимости, укусила другого за руку. После этого ее задержали (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Инцидент произошел около 13:00. На видео с места событий видно, что женщину, которая лежала на земле и кричала, дважды ударил по спине один из копов. По данным полиции, от помощи медиков она в итоге отказалась.
Женщина лежит на земле, окруженная полицейскими. Скриншот видео
Журналисты отметили, что 60-летняя женщина была задержана службами экстренной помощи в воскресенье, 30 августа, около 13:00.
Представитель правоохранителей сказал, что в связи с жалобой и подозрением на телесные повреждения, нанесенные полицейским при исполнении служебных обязанностей, начато расследование. Его проводит уполномоченный по делам о должностных преступлениях Государственного управления уголовной полиции в Берлине.
Осторожно, на видео присутствуют сцены насилия!
Das alles haben Sie mit ihrer Clique zu verantworten!— Carsten (@CarstenAmMeer) August 30, 2020
Sie werden dafür persönlich zur Verantwortung gezogen!
Hier sehen Se das Ergebnis Ihrer Eskalationspolitik. Eine wehrlose Frau wird vom Berliner Polizisten misshandelt.pic.twitter.com/LWG9ziM5gM#FreeMindMatters
Mordanschlag der Berliner Polizei (Sadisten), ob die Frau, die für die Zukunft ihrer Kinder und Familie demonstriert hat überlebt hat, ist bis heute unklar ! pic.twitter.com/jDg4jEgSsc— Dawid Heftman (@dawidheftman) August 31, 2020
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Берлине разгорелись жесткие масштабные протесты против ограничительных коронавирусных мер. Демонстранты пытались штурмовать здание Бундестага. Для разгона власти привлекли бронетранспортеры полиции и водометы.
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