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В Берлине избили протестующую против карантина, которая укусила копа. Видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
1,7 т.
В Берлине полицейский избил женщину

В Берлине полицейский избил женщину.

В столице Германии Берлине полицейские применили силу против женщины, участвовавшей в массовом протесте против карантина.

Как пишет Tagesschau, женщина, предварительно, не реагировала на приказы полиции на несанкционированной демонстрации, первая ударила одного копа ногой в живот и, по всей видимости, укусила другого за руку. После этого ее задержали (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Инцидент произошел около 13:00. На видео с места событий видно, что женщину, которая лежала на земле и кричала, дважды ударил по спине один из копов. По данным полиции, от помощи медиков она в итоге отказалась.

Женщина лежит на земле, окруженная полицейскими.

Женщина лежит на земле, окруженная полицейскими. Скриншот видео

Журналисты отметили, что 60-летняя женщина была задержана службами экстренной помощи в воскресенье, 30 августа, около 13:00.

Представитель правоохранителей сказал, что в связи с жалобой и подозрением на телесные повреждения, нанесенные полицейским при исполнении служебных обязанностей, начато расследование. Его проводит уполномоченный по делам о должностных преступлениях Государственного управления уголовной полиции в Берлине.

Осторожно, на видео присутствуют сцены насилия!

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Берлине разгорелись жесткие масштабные протесты против ограничительных коронавирусных мер. Демонстранты пытались штурмовать здание Бундестага. Для разгона власти привлекли бронетранспортеры полиции и водометы.

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ГерманияБерлинКоронавирускарантинпротестизбили полицейские
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