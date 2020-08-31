В Берлине избили протестующую против карантина, которая укусила копа. Видео

В столице Германии Берлине полицейские применили силу против женщины, участвовавшей в массовом протесте против карантина.

Как пишет Tagesschau, женщина, предварительно, не реагировала на приказы полиции на несанкционированной демонстрации, первая ударила одного копа ногой в живот и, по всей видимости, укусила другого за руку. После этого ее задержали (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Инцидент произошел около 13:00. На видео с места событий видно, что женщину, которая лежала на земле и кричала, дважды ударил по спине один из копов. По данным полиции, от помощи медиков она в итоге отказалась.

Женщина лежит на земле, окруженная полицейскими. Скриншот видео

Журналисты отметили, что 60-летняя женщина была задержана службами экстренной помощи в воскресенье, 30 августа, около 13:00.

Представитель правоохранителей сказал, что в связи с жалобой и подозрением на телесные повреждения, нанесенные полицейским при исполнении служебных обязанностей, начато расследование. Его проводит уполномоченный по делам о должностных преступлениях Государственного управления уголовной полиции в Берлине.

Осторожно, на видео присутствуют сцены насилия!

Das alles haben Sie mit ihrer Clique zu verantworten!



Sie werden dafür persönlich zur Verantwortung gezogen!

Hier sehen Se das Ergebnis Ihrer Eskalationspolitik. Eine wehrlose Frau wird vom Berliner Polizisten misshandelt.pic.twitter.com/LWG9ziM5gM#FreeMindMatters — Carsten (@CarstenAmMeer) August 30, 2020

Mordanschlag der Berliner Polizei (Sadisten), ob die Frau, die für die Zukunft ihrer Kinder und Familie demonstriert hat überlebt hat, ist bis heute unklar ! pic.twitter.com/jDg4jEgSsc — Dawid Heftman (@dawidheftman) August 31, 2020

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Берлине разгорелись жесткие масштабные протесты против ограничительных коронавирусных мер. Демонстранты пытались штурмовать здание Бундестага. Для разгона власти привлекли бронетранспортеры полиции и водометы.

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