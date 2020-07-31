В Берлине напали с оружием на ТЦ: много раненых. Фото и видео

Борис Бондарь Мир 17:22, 31.07.2020 Обновлено: 18:43, 31.07.2020

В пятницу, 31 июля, неизвестные попытались ограбить торговый центр у станции метро Херманплац в Берлине.

Об этом сообщила спасательная служба немецкой столицы в Twitter.

"Несколько пострадавших в районе Кройцберг. Мы находимся в торговом комплексе в Хазельхайде на Херманнплац", – указывается в заявлении.

Четверо мужчин зашли в здание универмага и распылили большое количество слезоточивого газа, после чего попытались похитить выручку находящегося в универмаге отделения банка.

Как сообщило немецкое издание SüddeutscheZeitung, в настоящее время на месте проводится спецоперация, станция метро закрыта, поезда курсируют без остановки.

В результате применения газа раздражающего действия в универмаге пострадало 11 человек.

Полиция Берлина сообщила о попытке нападения на ТЦ
(Twitter полиции Берлина)
(Twitter Nacht Floh)
(Twitter Nacht Floh)
(Twitter Nacht Floh)
(Twitter Nacht Floh)
Место попытки ограбления в Берлине
(Google)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в киевском VIP-отделении одного из крупнейших банков Украины банда грабителей обчистила депозитарий – забрали деньги и драгоценности из 17 ячеек. Правоохранители говорят, что это абсолютный рекорд.

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Мир

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