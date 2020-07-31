В Берлине напали с оружием на ТЦ: много раненых. Фото и видео
В пятницу, 31 июля, неизвестные попытались ограбить торговый центр у станции метро Херманплац в Берлине.
Об этом сообщила спасательная служба немецкой столицы в Twitter.
"Несколько пострадавших в районе Кройцберг. Мы находимся в торговом комплексе в Хазельхайде на Херманнплац", – указывается в заявлении.
Четверо мужчин зашли в здание универмага и распылили большое количество слезоточивого газа, после чего попытались похитить выручку находящегося в универмаге отделения банка.
Как сообщило немецкое издание SüddeutscheZeitung, в настоящее время на месте проводится спецоперация, станция метро закрыта, поезда курсируют без остановки.
В результате применения газа раздражающего действия в универмаге пострадало 11 человек.
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