В Берлине напали на торговый центр: восемь человек пострадали.

В пятницу, 31 июля, неизвестные попытались ограбить торговый центр у станции метро Херманплац в Берлине.

Об этом сообщила спасательная служба немецкой столицы в Twitter.

"Несколько пострадавших в районе Кройцберг. Мы находимся в торговом комплексе в Хазельхайде на Херманнплац", – указывается в заявлении.

Четверо мужчин зашли в здание универмага и распылили большое количество слезоточивого газа, после чего попытались похитить выручку находящегося в универмаге отделения банка.

Как сообщило немецкое издание SüddeutscheZeitung, в настоящее время на месте проводится спецоперация, станция метро закрыта, поезда курсируют без остановки. В результате применения газа раздражающего действия в универмаге пострадали восемь человек.

В Берлине напали с оружием на ТЦ: много раненых. Фото и видео (Twitter Nacht Floh)

В Берлине напали с оружием на ТЦ: много раненых. Фото и видео (Twitter Nacht Floh)

В Берлине напали с оружием на ТЦ: много раненых. Фото и видео (Twitter Nacht Floh)

В Берлине напали с оружием на ТЦ: много раненых. Фото и видео (Twitter Nacht Floh)

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