В Берлине авто на ходу влетело в толпу: много пострадавших
Пострадали по меньшей мере 7 человек.
В воскресенье, 26 июля, утром автомобиль Mercedes въехал в толпу в Берлине.
Как сообщает Bild, происшествие случилось на площади Hardenbergplatz около городского зоопарка.
Пострадали по меньшей мере 7 человек, у некоторых серьезные травмы.
На месте ЧП прибыли сотрудники экстренных служб, в том числе кинологи с собаками, а также два спецвертолета.
Водитель авто задержан. Причины его действий выясняются.
Автомобиль въехал в толпу в Берлине bild.de
Автомобиль въехал в толпу в Берлине bild.de
Автомобиль въехал в толпу в Берлине berliner-feuerwehr.de
Автомобиль въехал в толпу в Берлине bild.de
Автомобиль въехал в толпу в Берлине bild.de
Автомобиль въехал в толпу в Берлине bild.de
Как сообщал OBOZREVATEL, в июне в Мюнхене автомобиль врезался в толпу, после чего из машины вышла группа людей и начала избивать пешеходов.