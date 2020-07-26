В Берлине авто на ходу влетело в толпу: много пострадавших

Пострадали по меньшей мере 7 человек.

В воскресенье, 26 июля, утром автомобиль Mercedes въехал в толпу в Берлине.

Как сообщает Bild, происшествие случилось на площади Hardenbergplatz около городского зоопарка.

Пострадали по меньшей мере 7 человек, у некоторых серьезные травмы.

На месте ЧП прибыли сотрудники экстренных служб, в том числе кинологи с собаками, а также два спецвертолета.

Водитель авто задержан. Причины его действий выясняются.

Автомобиль въехал в толпу в Берлине bild.de

Автомобиль въехал в толпу в Берлине bild.de

Автомобиль въехал в толпу в Берлине berliner-feuerwehr.de

Автомобиль въехал в толпу в Берлине bild.de

Автомобиль въехал в толпу в Берлине bild.de

Автомобиль въехал в толпу в Берлине bild.de

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне в Мюнхене автомобиль врезался в толпу, после чего из машины вышла группа людей и начала избивать пешеходов.