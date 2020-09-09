В Белом Доме признали, что Трамп преуменьшал опасность коронавируса

Президент США Дональд Трамп сознательно преуменьшал опасность коронавируса в своих публичных выступлениях.

Представитель Белого дома Кейли Макэнани на брифинге 9 сентября подтвердила эти данные, однако она добавила, что глава государства таким образом пытался не допустить хаоса в стране, передает CNN.

Как пишет в своей новой книге "Ярость" журналист Боб Вудворд, Трамп признался ему, что сознательно умалял значение коронавируса в начале года, зная о том, что он смертельный и намного опаснее сезонного гриппа, передает Washington Post.

"Вы просто дышите воздухом, вот как это происходит... Это очень деликатный вопрос. Кроме того, он более смертелен, чем даже тяжелый грипп", – сказал Трамп Вудворду 7 февраля.

При этом в феврале Трамп говорил американцам, что вирус не хуже сезонного гриппа, публично предсказывал, что к апрелю он исчезнет. Также он заявлял правительство США полностью контролирует заболевание.

Позднее, 19 марта, президент США сказал журналисту, что сознательно умалял угрозу коронавируса.

В свою очередь представитель Белого дома пояснила, что Трамп лишь не делал упор на том, насколько заболевание может быть опасным.

"Вы обрезали вторую часть цитаты", – заявила Макэнани в ответ на просьбу журналистки прокомментировать обнародованные отрывки из книги.

"Во второй части цитаты, о которой вы умолчали, он четко говорит, что не хочет хаоса. Через несколько дней после интервью с Вудвордом президент Трамп сказал: "Я хочу, чтобы они (жители США) сохраняли спокойствие". Поэтому этот президент сделал то, что делают лидеры, он сохранял спокойствие и решимость", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, президента США Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира за подписание мирного соглашения между Израилем и ОАЭ.