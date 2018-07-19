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В Белом доме никто не знает, о чем Трамп договорился с Путиным - Washington Post

1.9тЧитать новость на украинском

Даже у наиболее высокопоставленных сотрудников американского министерства обороны очень мало или совсем нет информации о том, каких договоренностей по национальной безопасности мог достигнуть президент США Дональд Трамп в ходе встречи тет-а-тет с президентом России Владимиром Путиным.

По информации The Washington Post, представители Пентагона затрудняются ответить на вопросы журналистов о том, как саммит в Хельсинки мог повлиять на деятельность США в оборонной сфере, передает "Интерфакс-Украина".

"Недостаток информации демонстрирует пробелы во взаимодействии внутри администрации", – пишет издание.

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Отмечается, что министр обороны Джеймс Мэттис не посещал встречу кабинета президента США в среду, 18 июля, а также не появлялся на публике на этой неделе и не комментировал саммит.

Вместе с тем, источники из бывших и нынешней администраций США рассказали газете, что в том, что распространение материалов по встрече на высоком уровне занимает несколько дней, нет ничего удивительного.

По их словам, в этом случае задержка, в частности, может быть связана с тем, что на встрече, длившейся более двух часов, не было никого, кроме президентов и их переводчиков.

Представитель Белого дома Сара Сандерс после саммита перечисляла темы, которые обсуждали президенты, в частности "гуманитарную помощь в Сирии, ядерные амбиции Ирана, безопасность Израиля, денуклеаризация КНДР, Украина и оккупация Крыма, сокращение ядерных арсеналов России и США, и, конечно, вашу любимую тему, вмешательство России в наши выборы".

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В то же время, ни она, ни другие представители американской администрации не говорили, что конкретно было достигнуто по этим вопросам.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля в Хельсинки прошла встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, после чего лидеры дали совместную пресс-конференцию. Трамп назвал встречу прорывом в отношениях. Однако многие в США раскритиковали его выступление.

Читайте все новости по теме "Встреча Путина и Трампа" на Обозревателе.

Тема
Встреча Путина и Трампа
Персоны
Владимир ПутинДональд ТрампДжеймс Мэттис
Место
США
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