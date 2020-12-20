В Белом доме боятся, что Трамп отменит результаты выборов и захватит власть – СМИ

В администрации еще действующего президента США Дональда Трампа опасаются, что глава государства решит злоупотребить властью и отменить результаты выборов, которые состоялись 3 ноября.

Так, высокопоставленные чиновники в беседе с изданием Axios подчеркнули, что президент проводит время с "сумасшедшими конспирологами".

К таким они отнесли бывшего помощника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна и адвоката Сидни Пауэлл.

Также опасения чиновников вызывают публикации главы государства в Twitter, где он угрожает отправить в тюрьму политиков.

До этого Флинн предлагал Трампу ввести военное положение в США и задействовать войска, пока не будет проведено новое голосование в колеблющихся штатах.

Тем временем Пауэлл настаивала на необходимости изъятия машин для голосования, чтобы их изучить.

Как сообщал OBOZREVATEL, коллегия выборщиков США 15 декабря утвердила победу избранного президента-демократа Джо Байдена на выборах главы государства. Он получил 306 голосов при необходимых для победы 270 голосах, Трамп набрал всего 232 голоса.

В то же время представители Республиканской партии организовали альтернативное голосование в нескольких штатах "с масштабными нарушениями", в которых победил Байден.