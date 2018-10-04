В Бельгии взорвался химзавод: город накрыло токсическим облаком

На химическом заводе в Бельгии произошел взрыв. Предприятие, где случилось ЧП, находится в коммуне Тессендерло провинции Лимбург.

Экстренные службы сообщили, что инцидент произошел утром 4 октября из-за крупной утечки неназванного химиката, пишет РБК, ссылаясь на телеканал RTL(чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

После взрыва над заводом поднялось облако газа. Затем, по данным RTBF, его отнесло в направлении вокзала города Хульст. Жителям близлежащих домов посоветовали не открывать окон, о пострадавших не сообщалось.

Как пишет Het Belang van Limburg, утечку вещества удалось ликвидировать и опасности для жителей нет. Также уточняется, что в 2018 году из-за утечки хлора на заводе уже проводилась эвакуация населения.

На предприятии Vynova производится этилендихлорид и моновинилхлорид, два основных строительных блока для производства поливинилхлорида. Первое вещество оказывает раздражающее действие на кожу, второе — очень токсично и поражает нервную систему, а также вызывает злокачественные опухоли. В воздухе он рассеивается за три дня.

Взрыв на химзаводе в Бельгии hbvl.bе

Взрыв на химзаводе в Бельгии hbvl.bе

Взрыв на химзаводе в Бельгии hbvl.bе

Взрыв на химзаводе в Бельгии hbvl.bе

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 августа на заводе по производству химических реагентов в австралийском Мельбурне вспыхнул масштабный пожар, спровоцировавший ряд взрывов.